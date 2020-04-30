Son dakika: Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 1073'e çıktı.

TOPLAM CAN KAYBI 1073'E YÜKSELDİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Rusya'da 101 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1073'e; son 24 saatte 7 bin 99 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de vaka sayısı 106 bin 498'e ulaştı.