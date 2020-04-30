Son dakika: Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Salgında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Rusya'da son 24 saatte 7 bin 99 yeni Covid-19 vakası tespit etti, toplam vaka sayısı 106 bin 498'e yükseldi.
Rusya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 1073'e çıktı.
TOPLAM CAN KAYBI 1073'E YÜKSELDİ
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Rusya'da 101 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1073'e; son 24 saatte 7 bin 99 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de vaka sayısı 106 bin 498'e ulaştı.
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