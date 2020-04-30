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Son dakika: Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan can almaya devam ediyor. Salgında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da son 24 saatte 7 bin 99 yeni Covid-19 vakası tespit etti, toplam vaka sayısı 106 bin 498'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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RUSYA'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI

'da son 24 saatte (Covid-19) nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 1073'e çıktı.

TOPLAM CAN KAYBI 1073'E YÜKSELDİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Rusya'da 101 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1073'e; son 24 saatte 7 bin 99 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de vaka sayısı 106 bin 498'e ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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