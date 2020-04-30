ABD Başkanı Donald Trump yine şaşırttı: Çok yakında seyahatlerime yeniden başlıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Beyaz Saray'dan dışarı çıkmayarak ara verdiği seçim çalışmalarına gelecek haftadan itibaren yeniden başlayacağını açıkladı. Trump, ABD'de süren aşı çalışmalarına ilişkin ise "Virüs giderse belki de bir aşıya ihtiyaç duymayız. Ama tabii aşı bulunursa bu muhteşem olur." ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray'da ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin bir araya geldiği endüstri yöneticileri ile yaptığı yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haftalardır salgın nedeniyle Beyaz Saray'dan ayrılamadığını kaydeden Trump, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum. Gelecek hafta Arizona'ya gitmeyi planlıyorum. Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın zamanda da Ohio'ya gideceğim." diye konuştu.
Hayatın bir an önce 3 ay önceki haline dönmesini umduğunu kaydeden Trump, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden çok sayıda kişinin katıldığı seçim mitingleri yapabilmeyi umuyorum." dedi.
"VİRÜS GİDERSE BELKİ DE BİR AŞIYA İHTİYAÇ DUYMAYIZ"
Trump, ABD'de süren aşı çalışmalarına ilişkin ise "Virüs giderse belki de bir aşıya ihtiyaç duymayız. Ama tabii aşı bulunursa bu muhteşem olur." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine bir gazetecinin, "Peki bir aşı olmadan virüsün kendiliğinden gideceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Trump, "Bu virüs gidecek. Günün birinde tamamen aramızdan ayrılacak. Ortadan yok edilecek." diye yanıtladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
- Koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti
- Bir ilk! Orada herkese korona testi yapılacak
- O ülkede koronaya bağlı ilk ölüm gerçekleşti
- ABD'de koronavirüs için kullanılan ilaç ümit verdi
- Darbeci Hafter'e ağır bombardıman şoku!
- MSB: Türkiye ve İtalya kurtarma çalışması başlattı
- Avrupa'da can almaya devam ediyor!
- Türk kaptan Karayipler’deki “Korona” esaretini anlattı: İyi durumdayız ama uzarsa sıkıntı olacak
- Avustralya'da koronadan can kaybı 91'e çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
- Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi