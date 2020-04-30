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ABD Başkanı Donald Trump yine şaşırttı: Çok yakında seyahatlerime yeniden başlıyorum

Başkanı , yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'dan dışarı çıkmayarak ara verdiği çalışmalarına gelecek haftadan itibaren yeniden başlayacağını açıkladı. Trump, ABD'de süren aşı çalışmalarına ilişkin ise "Virüs giderse belki de bir aşıya ihtiyaç duymayız. Ama tabii aşı bulunursa bu muhteşem olur." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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TRUMP YİNE ŞAŞIRTTI! 'ÇOK YAKINDA...'

Trump, 'da ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin bir araya geldiği endüstri yöneticileri ile yaptığı yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haftalardır salgın nedeniyle Beyaz Saray'dan ayrılamadığını kaydeden Trump, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum. Gelecek hafta Arizona'ya gitmeyi planlıyorum. Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın zamanda da Ohio'ya gideceğim." diye konuştu.

Hayatın bir an önce 3 ay önceki haline dönmesini umduğunu kaydeden Trump, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden çok sayıda kişinin katıldığı seçim mitingleri yapabilmeyi umuyorum." dedi.

"VİRÜS GİDERSE BELKİ DE BİR AŞIYA İHTİYAÇ DUYMAYIZ"
Trump, ABD'de süren aşı çalışmalarına ilişkin ise "Virüs giderse belki de bir aşıya ihtiyaç duymayız. Ama tabii aşı bulunursa bu muhteşem olur." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir gazetecinin, "Peki bir aşı olmadan virüsün kendiliğinden gideceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Trump, "Bu virüs gidecek. Günün birinde tamamen aramızdan ayrılacak. Ortadan yok edilecek." diye yanıtladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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