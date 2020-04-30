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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Oxford Üniversitesi corona virüsü aşısı (Covid-19) için AstraZeneca ile anlaştı

Son dakika: Oxford Üniversitesi corona virüsü aşısı (Covid-19) için AstraZeneca ile anlaştı

Son dakika haberi: Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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OXFORD ÜNİVERSİTESİ KORONA AŞISI İÇİN ANLAŞTI
Merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması 'dan yapılan açıklamada, tarafından geliştirilen ve insanlar üzerinde denemeleri geçen hafta başlayan Kovid-19 aşısının başarılı sonuç vermesi halinde üretim ve dağıtımın şirket tarafından gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

"ACİLEN AŞIYA İHTİYACIMIZ VAR."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AstraZeneca'nın Üst Yöneticisi Pascal Soriot, "Virüsü yenmemiz için acilen aşıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.



AŞI MESAJI

Soriot, "Umudumuz, güçlerimizi birleştirerek, çağımızın en ölümcül salgınına karşı insanları korumak için aşının küreselleşmesine hız kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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