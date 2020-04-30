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Koronavirüsü yok saydılar! İtalya sokaklarında at yarışı!

Dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan sokaklarında kalabalık bir grup sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak at yarışı düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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İTALYA SOKAKLARINDA AT YARIŞI!

salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'da ,sokağa çıkma yasağına rağmen Palermo kentinde yaklaşık 20 kişilik grup caddede at yarışı düzenledi.

Koronavirüsü yok saydılar! İtalya sokaklarında at yarışı! KORONAVİRÜSÜ YOK SAYDILAR! İTALYA SOKAKLARINDA AT YARIŞI!

TEPKİ ÇEKTİ

Görenleri hayrete düşüren görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, olaya tepki gösteren birçok kişi, "Ne sosyal izolayona ne de trafik kurallarına uyuyorlar. Umarız ciddi tedbirler alınıyordur" dedi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan Buggy ve Scooter isimli yarış atları, sağlık durumlarının kontrolü için bir tesise getirildi.Yarışın organizatörleri ve iki at sürücüsü henüz yakalanamadı.

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