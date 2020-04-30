Arap dünyasında koronavirüs ölümleri artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 105'e, Kuveyt'te 26'ya, Umman'da 11'e yükseldi. Bahreyn, Fas, Lübnan ve Irak'ta vaka sayıları arttı.
BAE Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan verilere göre, ülkede 7 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 105'e yükseldi.
BAE'de 552 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısı 12 bin 481'e çıkarken, toplam 2 bin 429 kişi sağlığına kavuştu.
KUVEYT
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 26'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 284 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 4 bin 24'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1539'a ulaştığı ifade edildi.
UMMAN
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 11'e çıktığı duyuruldu.
Ülkede 74 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 348'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 495 olduğu kaydedildi.
BAHREYN
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 116 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 3 bin 37'ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 1495'e çıktığı kaydedildi.
Bahreyn'de bugüne kadar 8 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
FAS
Fas Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, ülkede 38 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 4 bin 359'a çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19'dan yeni ölüm gerçekleşmediği aktarılırken, bugüne kadar 168 can kaybı olduğu hatırlatıldı.
LÜBNAN
Lübnan Sağlık Bakanlığı da 2 bin 53 kişiye yapılan testlerden 4'ünün pozitif çıktığını, böylece ülkede kaydedilen toplam vaka sayısının 725 olduğunu açıkladı.
Virüse yakalanan hastalardan 150'sinin iyileştiği bilgisi verilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği belirtildi.
Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirmişti.
IRAK
Irak'ta Basra Sağlık Dairesi, yapılan son testlerde 23 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Erbil'de 5 kişide daha virüs görüldüğü aktarıldı.
Böylece Irak genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 31'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı da 1346'ya ulaştı.
Irak Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu can kaybının 92'ye yükseldiği aktarılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 44 sivilin öldüğü YPG-PKK katliamının failleri yakalandı
- Hayatını kaybedenler için 'Ne olmuş yani' dedi
- Oxford Üniversitesi korona aşısı için anlaştı
- İngiltere’den korkutan iddia! Virüsten sonra...
- 75 gün içerinde vaka sayısı sıfırlandı
- Umutlandıran haber! 101 yaşında corona virüsü yendi
- ABD'de korkunç rakam! Son 24 saatte 2637 kişi öldü
- Güneş aldanmayın! Ölümcül virüs sıcağa inat yayılıyor
- Koronavirüs aşısı için net tarih verdi
- İtalya sokaklarında at yarışı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?
- Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke 75 gün içinde vaka sayısını sıfırladı | İşte 30 Nisan Perşembe vaka sayıları
- 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?