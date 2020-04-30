Bir aşı müjdesi de İngiltere'den! Tarih verdiler
İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca, koronavirüse (Covid-19) karşı ortak aşı üreteceklerini açıkladı. Klinik hasta deneylerinin devam ettiği belirtilen aşının Haziran ayı gibi hazır olacağı duyuruldu.
İngiltere'nin prestijli üniversitesinden biri olan Oxford Üniversitesi, bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.
KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK
AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.
HAZİRAN AYINDA PİYASAYA ÇIKACAK
Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, "AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız" dedi. Aşının klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edilirse hemen akabinde üretime geçilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Hayatını kaybedenler için 'Ne olmuş yani' dedi
- 44 sivilin öldüğü YPG-PKK katliamının failleri yakalandı
- Rusya Başbakanı Mişustin'in virüs testi pozitif çıktı
- İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
- Almanya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor
- Oxford Üniversitesi korona aşısı için anlaştı
- İngiltere koronavirüs vaka sayısılarını açıkladı
- Umutlandıran haber! 101 yaşında corona virüsü yendi
- Arap dünyasında koronavirüs ölümleri artıyor
- 75 gün içerinde vaka sayısı sıfırlandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?
- Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke 75 gün içinde vaka sayısını sıfırladı | İşte 30 Nisan Perşembe vaka sayıları
- 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?