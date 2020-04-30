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Bir aşı müjdesi de İngiltere'den! Tarih verdiler

’de ile ilaç firması , koronavirüse (Covid-19) karşı ortak aşı üreteceklerini açıkladı. Klinik hasta deneylerinin devam ettiği belirtilen aşının Haziran ayı gibi hazır olacağı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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BİR AŞI MÜJDESİ DE İNGİLTERE'DEN! TARİH VERDİLER

'nin prestijli üniversitesinden biri olan , bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.

KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK
AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.

HAZİRAN AYINDA PİYASAYA ÇIKACAK
Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, "AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız" dedi. Aşının klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edilirse hemen akabinde üretime geçilecek.

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