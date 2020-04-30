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Son dakika: Almanya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor

Son dakika haberleri.. Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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ALMANYA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ GEVŞETİYOR

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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