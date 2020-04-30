Son dakika: İspanya'da salgında güzel haber! 40 gün sonra bir ilk
Son dakika haberine göre İspanya’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bine yaklaştı.
İspanya'da koronavirüsten can kayıpları azalmaya başlasa da henüz durmuş değil. Ülkede son bir günde 268 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 24 bin 543'e yükselirken; toplam vaka sayısının 213 bin 435'e ulaştığı aktarıldı. Bu vakaların 112 bini hastalığı yendi.
DÜNYADA SON DURUM
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 230 bin 433'e yükseldi.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 228 bin 394 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 7 bin 136 kişi de iyileşti.
EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 64 bin 572 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 61 bin 669 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
"İspanya 236 bin 899, İtalya 203 bin 591, Fransa 166 bin 420, İngiltere 165 bin 221, Almanya 161 bin 539, Türkiye 117 bin 589, Rusya 106 bin 498, İran 93 bin 657, Çin 82 bin 862, Brezilya 79 bin 685, Kanada 51 bin 597, Belçika 47 bin 859, Hollanda 38 bin 802, Peru 33 bin 931, Hindistan 33 bin 62, İsviçre 29 bin 407, Ekvador 24 bin 675, Portekiz 24 bin 505, Suudi Arabistan 21 bin 402, İsveç 20 bin 302, İrlanda 20 bin 253, Meksika 17 bin 799, Singapur 16 bin 169, İsrail 15 bin 870, Pakistan 15 bin 759, Avusturya 15 bin 452, Şili 15 bin 135, Japonya 13 bin 965, Belarus 13 bin 181, Polonya 12 bin 781, Katar 12 bin 564, Romanya 11 bin 978, Birleşik Arap Emirlikleri 11 bin 929, Güney Kore 10 bin 765 ve Ukrayna 10 bin 406."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
"İtalya 27 bin 682, İngiltere 26 bin 97, İspanya 24 bin 275, Fransa 24 bin 87, Belçika 7 bin 501, Almanya 6 bin 467, İran 5 bin 957, Çin 4 bin 633, Brezilya 5 bin 513, Hollanda 4 bin 711, Türkiye 3 bin 81, Kanada 2 bin 996, İsveç 2 bin 462, Meksika 1732, İsviçre 1716, İrlanda 1190, Hindistan 1079, Rusya 1073, Portekiz 973, Peru 943, Ekvador 883, Romanya 693, Polonya 628, Avusturya 584, Japonya 425, Pakistan 346, Ukrayna 261, Güney Kore 247, İsrail 219, Şili 216, Suudi Arabistan 157, Birleşik Arap Emirlikleri 98, Belarus 84, Singapur 14, Katar 10."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türk kaptan Karayipler’deki “Korona” esaretini anlattı: İyi durumdayız ama uzarsa sıkıntı olacak
- O ülkede koronaya bağlı ilk ölüm gerçekleşti
- Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
- Huzur aradıkları ev ölümlerine neden oldu!
- Trump yine şaşırttı! 'Çok yakında...'
- ABD'de cesetlerin kokusu çevreye yayıldı!
- Bir ilk! Orada herkese korona testi yapılacak
- Almanlar onu konuşuyor! Korona aşısı Türk doktordan geldi
- Fransa İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti
- Darbeci Hafter'e ağır bombardıman şoku!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
- Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?