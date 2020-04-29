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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Son dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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İNGİLTERE'DE HASTANELER VE HUZUREVLERİNDE...

İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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