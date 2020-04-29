Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bini aştı. Yapılan açıklamada vaka sayısının da 3 milyon 179 bin 532'ye ulaştığı belirtildi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 713'e, vaka sayısı 3 milyon 179 bin 532'ye ulaştı.
Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 60 bin 111 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 27 bin 682 can kaybıyla İtalya, 24 bin 275 ile İspanya, 23 bin 660 ile Fransa, 21 bin 678 ile İngiltere, 7 bin 501 ile Belçika, 6 bin 374 ile Almanya, 5 bin 957 ile İran, 5 bin 803 ile Brezilya, 4 bin 711 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.
1000'DEN FAZLA ÖLÜM OLAN ÜLKELER
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Türkiye (3 bin 81), Kanada (2 bin 904), İsveç (2 bin 462), İsviçre (1703), Meksika (1569), İrlanda (1519) ve Hindistan (1008)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 986 bin 314 kişi iyileşirken 1 milyon 972 bin 505 kişinin tedavisi sürüyor.
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