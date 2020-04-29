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Son dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 323 kişi öldü

Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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İTALYA'DA SON 24 SAATTE 323 KİŞİ ÖLDÜ

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

Detaylar gelecek....

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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