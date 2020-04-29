29 Nisan 2020, Çarşamba
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Darbeci Hafter'den sivillere roketli saldırı!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler başkent ’taki askeri sağlık kurumuna roketlerle düzenlediği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 görevli yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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DARBECİ HAFTER'DEN SİVİLLERE ROKETLİ SALDIRI!

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Bakanlığına bağlı Askeri Sağlık Kurumu'na düzenledikleri roketli saldırıda 1 çalışanlarının hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 6 sağlık çalışanının yaralandığını ifade eden Haşimi, kurumda büyük çapta maddi zarar meydana geldiğini belirtti.

Hafter milisleri dün başkent 'un havaalanı yolu bölgesindeki sahra hastanesine 6 roket saldırısı düzenlemiş ve saldırı sonucunda hastane ile ambulanslar ağır hasar almıştı.

Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması: Onaylamıyoruz SON DAKİKA: RUSYA'DAN FLAŞ HAFTER AÇIKLAMASI: ONAYLAMIYORUZ
Son dakika: Libya'da darbeci Hafter milisleri sivilleri bombaladı SON DAKİKA: LİBYA'DA DARBECİ HAFTER MİLİSLERİ SİVİLLERİ BOMBALADI

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