Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 20 ölü
Nijerya'nın Ogun eyaletinde kamyon ile iki otobüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Obayemi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Nijerya'nın Ogun eyaletinde kamyon ile iki otobüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Bauchi Eyalet Koordinatörü Samuel Obayemi, basına yaptığı açıklamada, Ogun eyaletinde kamyon ile karşı yönden gelen iki otobüsün çarpıştığını, kazada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Obayemi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
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