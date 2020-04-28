28 Nisan 2020, Salı
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Son dakika: İngiltere'de 24 saatte koronavirüsten 586 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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İNGİLTERE'DE 586 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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