İsrail'den yeni İran-Suriye stratejisi açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İran ve Suriye üzerindeki yeni stratejileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bennett, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkesinin İran destekli grupları Suriye'den çıkarmak için çalıştığını söyledi.
Savunma Bakanı Bennett yaptığı yazılı açıklamayla, dün Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlenen ve İran destekli gruplara mensup 4 kişi ile 3 sivilin öldüğü ifade edilen hava saldırısının İsrail tarafından düzenlendiğini dolaylı bir şekilde doğruladı.
"VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Açıklamasında, İran'ın Suriye'deki varlığına değinen Bennett, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Bennett, Suriye'de İran destekli gruplara yönelik saldırıların arkasında da ülkesinin olduğunu ima eden değerlendirmesinde, "Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.
Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.
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