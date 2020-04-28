KKTC'de 11 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarda bulundu. Pilli, ülkede son 11 gündür koronavirüs vakası görülmediğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini açıkladı.
Bakan Pilli, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Kovid-19'a ilişkin son verileri paylaştı. Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.
KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.
KIBRIS RUM KESİMİNDE 15 YENİ VAKA
Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu.
Kıbrıs Rum kesiminde ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.
İNGİLTERE'DE HAYATINI KAYBEDEN KIBRISLI TÜRK SAYISI 89 OLDU
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, İngiltere'de yaşayan ve Kovid-19 sebebiyle yaşamanı yitiren Kıbrıslı Türk sayısının 89'a ulaştığını dile getirdi.
Özersay, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.
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