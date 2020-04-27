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Esad rejimi İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Beşşar Esad rejimi, 'in, 'nin başkenti yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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İSRAİL SURİYE'Yİ VURDU

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın aktardığına göre saldırı tarafından düzenlendi.

Füzelerin Lübnan hava sahasından atıldığı iddia edildi. Haberde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıya karşılık vererek, düşman hedeflerden bazılarını düşürdü." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esad rejimi İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti İSRAİL SURİYE'Yİ VURDU - VİDEO

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