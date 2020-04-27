Son dakika: Ukrayna’dan Çin'e bebek satan şebekeye operasyon
Ukrayna’dan Çin’e bebek ticareti yapan bir çeteye operasyon düzenlendi. Yakalanan bebeklerin 50 bin dolar karşılığında Çin'deki zengin ailelere satıldığı ifade edildi.
BEBEKLERİ 50 BİN DOLARA SATIYORLAR
Para karşılığında satılan bebeklerin doğar doğmaz Çinli babaların ve hayali şekilde Çinli annelerin nüfusuna geçirilmiş olarak gösterildiklerini aktaran Geraşçenko, bebeklerin 50 bin dolar gibi sayılar karşılığında satıldığını kaydetti.
"BU ŞEKİLDE 140 CİVARI BEBEK SATILDI"
Bu zamana kadar Ukrayna'dan bu şekilde 140 civarında bebeğin satıldığının tespit edildiğini söyleyen Anton Geraşçenko, gerçek sayının tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ukrayna'da taşıyıcı annelik konusunu belirleyen düzenlemelerin olmadığını hatırlatan Geraşçenko, bu çerçevede bu kişilerin yasal boşluklardan yararlandıklarını söyledi. Geraşçenko diğer taraftan, insan ticaretinin suç olduğunu ve bu örgütün üyelerinin, bu suçtan yargılanacaklarını belirtti.
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