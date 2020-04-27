DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Salgın bitme noktasından çok uzak
Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak." dedi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
Kovid-19'un dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını dile getiren Ghebreyesus, "DSÖ, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor. Çocuklar, Kovid-19'un neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.
"Salgın bitme noktasından çok uzak." ifadesini kullanan Ghebreyesus, örgütün Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunun altını çizdi.
Ghebreyesus, bu bölgelerdeki ülkelerde Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının test kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle açıklananın çok üzerinde olduğu uyarısında bulundu.
- "DÜNYA KORONAVİRÜSE İLİŞKİN DSÖ'YÜ DİNLEMELİYDİ"
Bir soru üzerine Ghebreyesus, 30 Ocak'ta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiklerine vurgu yaparak, bu dönemde Çin dışında sadece 82 vaka görüldüğünü, bunların 10'un Avrupa'da olduğunu anımsattı.
Ghebreyesus, küresel acil dönem ilan edildiğinde her ülkenin kamu sağlığına ilişkin tedbirler alması gerektiğini belirterek, "Biz ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabiliriz. Tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin bizim bir yetkimiz yok. Dünya (koronavirüse ilişkin) dikkatlice DSÖ'yü dinlemeliydi." ifadesini kullandı.
DSÖ, 30 Ocak'ta Kovid-19'a ilişkin "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Ghebreyesus, karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanarak, Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamak için hiçbir gerekçe olmadığını savunmuştu.
Ghebreyesus, 3 Şubat'ta ise Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de ölenlerin sayısı 21 bini geçti
- Polisler köpek ağızlığıyla dövdü
- Mısır, Gazze sınırına bir duvar daha örüyor
- İşte dünya genelinde iyileşen vaka sayısı
- Meksika'da son 24 saatte 46 kişi öldü
- Meksika'da son 24 saatte 46 kişi öldü
- Fransa'da 24 saatte 437 can kaybı
- ABD'yi sallayan Trump Afganistan'dan çekilecek iddiası
- İtalya'da ölenlerin sayısı açıklandı
- İsveç'te koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?