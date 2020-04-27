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DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Salgın bitme noktasından çok uzak

Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında , , ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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DSÖ'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: SALGIN BİTME NOKTASINDAN ÇOK UZAK

Ghebreyesus, 'nün 'nin kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'un dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını dile getiren Ghebreyesus, "DSÖ, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor. Çocuklar, Kovid-19'un neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgın bitme noktasından çok uzak." ifadesini kullanan Ghebreyesus, örgütün , , ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, bu bölgelerdeki ülkelerde Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının test kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle açıklananın çok üzerinde olduğu uyarısında bulundu.

- "DÜNYA KORONAVİRÜSE İLİŞKİN DSÖ'YÜ DİNLEMELİYDİ"

Bir soru üzerine Ghebreyesus, 'ta "uluslararası kamu sağlığı " ilan ettiklerine vurgu yaparak, bu dönemde dışında sadece 82 vaka görüldüğünü, bunların 10'un Avrupa'da olduğunu anımsattı.

Ghebreyesus, küresel acil dönem ilan edildiğinde her ülkenin kamu sağlığına ilişkin tedbirler alması gerektiğini belirterek, "Biz ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabiliriz. Tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin bizim bir yetkimiz yok. Dünya (koronavirüse ilişkin) dikkatlice DSÖ'yü dinlemeliydi." ifadesini kullandı.

DSÖ, 30 Ocak'ta Kovid-19'a ilişkin "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Ghebreyesus, karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanarak, Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamak için hiçbir gerekçe olmadığını savunmuştu.

Ghebreyesus, 3 Şubat'ta ise Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlamıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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