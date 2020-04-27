Fransa'da 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 437 can kaybı
Son dakika haberi... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 293'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 711 artışla 196 bin 69'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 4 bin 608'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 55 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 736 artarak 45 bin 513'e çıktı.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 437 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 14 bin 497'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 796'ya yükseldi. Böylece toplam can kaybı 23 bin 293 oldu.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 19 gündür düşmeye devam ediyor.
Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre artış yaşandı.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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