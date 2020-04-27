ABD'yi sallayan Trump Afganistan'dan çekilecek iddiası
NBC televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın Afganistan'dan çekilmek istediğini iddia etti. Çıkan haberde, danışmanlarının Trump'ı vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik danışmanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin tamamını çekmek istediğini söylediği iddia edildi.
TRUMP'I VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Amerikan NBC televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Afganistan'daki binlerce Amerikan askerinin salgın riskiyle karşı karşıya kaldığı düşüncesiyle bu ülkeden çekilmenin uygun olacağını belirttiği öne sürüldü.
Danışmanların ise Afganistan'dan salgın kaygısıyla asker çekilirse bunun İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri için de söz konusu olması gerektiğini belirterek, Trump'ı bu talebinden vazgeçirmeye çalıştıkları iddia edildi.
NBC'ye konuşan yetkililer, Trump'ın son günlerde Taliban ile yürütülen görüşmelerin yavaş ilerlemesinden dolayı sabrının tükendiğini öne sürdü.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMİŞTİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki sözleşmeli personelini daha önce çekmişti.
Pentagon'da askerlerin çekilmesinin de konuşulduğu ancak Afganistan'dan çıkmak yerine askerlerin ülkedeki belirli üslere çekilmesinin de söz konusu olabileceği belirtiliyor.
ABD'nin Taliban ile şubat ayında vardığı anlaşma kapsamında öncelikli olarak Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e indirmesi bekleniyor.
Pentagon'a göre çekilme devam ediyor ancak Afganistan'daki 14 bine yakın askerin ne kadarının çekildiği açıklanmıyor.
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