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DEAŞ Kerkük'te havan topu saldırısı düzenledi

Irak'ın kentinin güneyinde bir köye terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırısında bir sivilin yaralandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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DEAŞ KERKÜK'TE HAVAN TOPU SALDIRISI DÜZENLEDİ

Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Halaf Esvet köyüne saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Terör örgütü mensupları tarafından köye 3 adet havan topu saldırısı yapıldığına dikkati çeken Harbiye, saldırıda 1 sivilin yaralandığını ifade etti.

Harbiye, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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