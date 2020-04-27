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ABD'de yangın faciasını polis aracı önledi | Video

’de bir restoranın önünde bulunan araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuru ise, alev alan aracı polis aracıyla iterek binanın alev almasını engelledi. O anlar kameraya yansıdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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FACİAYI POLİS ARACI ÖNLEDİ

'nin eyaletinde faicadan son anda dönüldü. Stafford kentinde faaliyet gösteren bir restoranın önünde bulunan araç alev aldı. Durumla ilgili Stafford Polis Departmanı'na gelen ihbar üzerine polis memuru Keith Oler olay yerine gitti.

ABD'de yangın faciasını polis aracı önledi | Video ABD'DE YANGIN FACİASINI POLİS ARACI ÖNLEDİ | VİDEO

Memur Oler, alev alan aracı ile iterek yakındaki binanın alev almasını engelledi. O anlar bir görgü tanığı tarafından kayda alındı. Daha sonra bölgeden çekilen aracın sürücüsünün yara almadan kurtulduğu belirtilirken, polis, yangının nedeninin mekanik bir sorundan kaynaklandığını açıkladı.

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