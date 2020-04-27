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Son dakika: İngiltere'de korkunç koronavirüs gelişmesi

Son dakika haberi... (Covid-19) dünya genelinde ölümlere sebep olurken 'de Covid-19 salgınıyla bağlantılı olarak çocuklar arasında yayılmaya başlayan toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakaları uzmanları alarm durumuna geçirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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KORONADA KORKUTAN GELİŞME: BÖYLESİ İLK DEFA GÖRÜLDÜ

İlk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgının en çok yıkıma yol açtığı ülkelerden 'de Ulusal Sağlık Sistemi'ni () harekete geçiren bir gelişme yaşandı.

HASTANELERE UYARI

Kovid-19'a bağlı olarak özellikle çocuklar arasında toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakalarının arttığını tespit eden NHS, hastanelere hazırlıklı olmaları için uyarıda bulundu. İngiliz gazetesinin yer verdiği uyarıda, "Covid-19'a bağlı olarak çocuklar arasında yayılan ateşli sendrom endişeleri artmaktadır. Son 3 haftada başta 'da olmak üzere dikkat çeken bu artış yoğun bakımda tedavi gerektirmektedir" ifadeleri yer aldı.

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BAZILARININ KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Çocuklar arasındaki bu vakalarda şiddetli karın ağısı, sindirim sistemi sorunları, dil ve ciltte kızarıklık ve şişlik ile nefes alma güçlüğü gibi belirtiler görüldüğü açıklandı. NHS'nin uyarısında kaç çocuğun bu durumdan etkilendiği rakamsal olarak açıklanmazken, söz konusu vakalarda Kovid-19 testi negatif olanların da bulunduğu belirtildi.

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