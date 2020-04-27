Mısır Gazze sınırına bir duvar daha örüyor
Mısır ordusu yaklaşık 2 hafta önce Refah kentinin doğusunda bulunan İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı çevresinden itibaren çelik parmaklıklardan oluşan duvar örmeye başladı.
Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırına çelikten duvar inşa ediyor.
Gazze'deki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mısır ordusu yaklaşık 2 hafta önce Refah kentinin doğusunda bulunan İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı çevresinden itibaren çelik parmaklıklardan oluşan duvar örmeye başladı.
Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde örülen duvarın 1 kilometre uzunluğundaki kısmının tamamlandığı ve 14 kilometre boyunca Akdeniz'e kadar uzanacağı aktarıldı.
Mısır'ın geçen şubat ayında Gazze sınırına örmeye başladığı ve henüz yarısı tamamlanan beton duvarla bu yeni duvarın birbirine paralel olduğu ve aralarında yaklaşık 8 metre mesafe bulunduğu ifade ediliyor.
Söz konusu iki duvar da Mısır topraklarında bulunurken, ikisinin arasında orduya ait araçlarla bir koridor oluşturulduğu belirtiliyor.
Konuyla ilgili Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Hamas ya da Mısır tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Mısır, geçen şubat ayında Gazze sınırına 3 metre yüksekliğinde yaklaşık 14 kilometre uzunlukta beton duvar örmeye başlamıştı.
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