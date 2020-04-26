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Son dakika: İtalya'da tedbirler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek

Son dakika haberleri... İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren kademeli gevşetileceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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İTALYA'DA TEDBİRLER KADEMELİ OLARAK GEVŞETİLECEK

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren kademeli gevşetileceğini açıkladı.

Detaylar gelecek...

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