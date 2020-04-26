İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200'ü aştı
İsrail Sağlık Bakanlığı, tespit edilen vaka sayısı ve koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı. Vaka sayısı 15 bin 443'e ulaşırken, can kaybı 201'e çıktı.
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 15 bin 443'e ulaşırken, can kaybı 201'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede böylelikle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 201'e ulaştığı, 295 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 148'e yükseldiği ifade edildi.
6 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ
Açıklamada ayrıca, hastalardan 132'sinin durumunun ağır olduğu, 6 bin 731 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
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