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İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200'ü aştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, tespit edilen vaka sayısı ve koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı. Vaka sayısı 15 bin 443'e ulaşırken, can kaybı 201'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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İSRAİL'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 200'Ü AŞTI

İsrail'de yeni tip (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 15 bin 443'e ulaşırken, can kaybı 201'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede böylelikle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 201'e ulaştığı, 295 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 148'e yükseldiği ifade edildi.

6 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada ayrıca, hastalardan 132'sinin durumunun ağır olduğu, 6 bin 731 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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