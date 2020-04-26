İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilgili flaş açıklama: Pazartesi günü işe dönüyor
Son dakika haberi... Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi sözcüsü, Başbakan Boris Johnson'ın pazartesi günü işe döneceğini açıkladı. Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti.
Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi sözcüsü, Başbakan Boris Johnson'ın pazartesi günü işe döneceğini açıkladı.
12 NİSAN'DA TABURCU OLMUŞTU
Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti.
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