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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilgili flaş açıklama: Pazartesi günü işe dönüyor

Son dakika haberi... Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi sözcüsü, Başbakan 'ın pazartesi günü işe döneceğini açıkladı. Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 'da taburcu edilmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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BORİS JOHNSON'LA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi sözcüsü, Başbakan 'ın pazartesi günü işe döneceğini açıkladı.

12 NİSAN'DA TABURCU OLMUŞTU
Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 'da taburcu edilmişti.

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