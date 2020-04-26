26 Nisan 2020, Pazar
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BAE'den skandal adım! Yemen'de özerklik ilan ettirdi

'de tarafından desteklenen () ülkenin güneyinde özerklik ilan etti. Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de hükümetin, görevlerini yerine getirmemek konusunda ısrarcı davranmasının ardından güneylilerin onurlu bir hayat için, haklarını koruyan icraatları yerine getirmek zorunda kaldığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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BAE'DEN SKANDAL ADIM! YEMEN'DE ÖZERKLİK İLAN ETTİRDİ

'de tarafından desteklenen () ülkenin güneyinde özerklik ilan etti.

GGK'nin yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de hükümetin, görevlerini yerine getirmemek konusunda ısrarcı davranmasının ardından güneylilerin onurlu bir hayat için, haklarını koruyan icraatları yerine getirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, yerine getirilen icraatlar arasında, dün geceden itibaren güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ve özerklik ilanı talimatı verildiği duyuruldu.

Hükümetin, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda ağır davrandığı ve bundan kaçtığı belirtilen açıklamada, atılan adımın gerekçeleri kaydedildi.

Söz konusu özerklik ilanının, güneylilerin devrimleri ve toplumsal dokusunu hedef alan desise ve komploların artması, çeşitli cephe ve düzeylerde acı ve sıkıntıların çoğaltılması için bir çaba içinde olunmasının akabinde geldiğinin altı çizildi.

Güneydeki Yemen halkına seslenilen açıklamada, güneydeki özerk yönetimin icraatlarının uygulanmasına yardımcı olma ve siyasi yönetimin çevresinde toplanma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, güney vilayetlerdeki vali, yönetici ve halktan işlerine devam etmeleri istendi.

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