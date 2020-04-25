Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vakalar artıyor
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Cezayir'de 419'a, Mısır'da 307'ye, Fas'ta 159'a Suudi Arabistan'da 136'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 71'e yükselirken Bahreyn, Irak ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Cezayir'de 419'a, Mısır'da 307'ye, Fas'ta 159'a Suudi Arabistan'da 136'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 71'e yükselirken Bahreyn, Irak ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.
- Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 419'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 3 bin 256 olduğu, 1479 kişinin de iyileştiği bildirildi.
- Mısır
Mısır Sağlık Bakanlığı da 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 307'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 9 bin 813 olduğu, 1114 kişinin de iyileştiği aktarıldı.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 159 olduğunu, vaka sayısının da 3 bin 897'ye çıktığını duyurdu.
Açıklamada, ülkede toplam 537 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 136'ya yükseldiği belirtildi.
Vaka sayısının 1197 artarak 16 bin 299'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 2 bin 215'e ulaştığı ifade edildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Amine ed-Dahhak düzenlediği basın toplantısında, ülkede son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 7 can kaybının daha yaşandığını açıkladı.
Dahhak, yaşamını yitirenlerin sayısının 71'e, vaka sayısının 9 bin 813'e yükseldiğini kaydetti.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama, 70 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 2 bin 576'ya çıktığı aktarıldı.
Açıklamada 51 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının toplamda 1160 olduğu paylaşıldı.
Yeni ölüm vakasının kaydedilmediği, bugüne kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
- Irak
Irak Sağlık Bakanlığı da son 24 saat içinde vaka sayısının 1763'e, iyileşen sayısının 1224'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlık ölü sayısında ise herhangi bir artış olmadığını duyurdu.
- Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Said Cabir ise ülkede 3 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 444'e yükseldiğini açıkladı.
Ürdün'de hayatını kaybedenlerin sayısı daha önce 7 olarak açıklanmıştı.
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