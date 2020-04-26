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ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan şaşırtan Kim Jong-un açıklaması

Dünyada " lideri Jong-un'un öldü mü?" tartışmaları sürüyor. 'de Cumhuriyetçi Senatör ,'un öldüğü iddialarına ilişkin, "Böyle iddiaların sürmesine izin vermezsin, bu yüzden ölmediyse şaşırırım" ifadelerini kullanandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM'DAN ŞAŞIRTAN KİM AÇIKLAMASI

Dün bazı kaynaklar tarafından öldüğü iddia edilen lideri Jong-un'un sağlık durumunu kontrol etmesi için 'den Pyongyang'a aralarında medikal uzmanlar bulunan bir ekibin gönderildiği bildirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in 'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

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Kim Jong-un öldü mü? Uydu görüntülerini paylaştılar: Trendeki kişi...

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