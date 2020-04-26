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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 23 sivili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların bir köye düzenlediği saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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KONGO'DA İSYANCILAR 23 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların bir köye düzenlediği saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) yayın organı Radio Okapi'nin haberine göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyesi silahlı kişiler Mahagi bölgesindeki Ngurai köyüne cuma günü saldırı düzenledi.

Saldırıda, en az 23 sivil öldü, 1'i asker 7 kişi yaralandı.

Köylüler, saldırganlardan kaçmak için civardaki köylere sığındı.

Ordu, bölgedeki askeri birlikte çok az personel olduğu için saldırıyı engelleyemediğini, bölgeye yeni birlikler sevk edildiğini duyurdu.

2017'DEN BU YANA EN AZ 700 SİVİL ÖLDÜ

BM verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO'nun eski lideri Justin Ngudjolo'nun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsyancı grup, hazirandan bu yana Djugu ve çevresinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.

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