Tunus ile Libya arasında deniz yolu ticaret hattı açılıyor
Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, Tunus'un Safaks Limanı ile Libya'nın Trablus Limanı arasında deniz yolu ticaret hattının açılacağı duyurdu.
Tunus'un Safaks Limanı ile Libya'nın Trablus Limanı arasında deniz yolu ticaret hattı açılacağı bildirildi.
Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, basına yaptığı açıklamada, açılacak deniz yolu ticaret hattı ile Libya'ya sebze, meyve ve bazı gıda maddeleri ihraç edileceğini söyledi.
Söz konusu hattın açılması için devlet ve özel sektörün büyük çaba gösterdiğini belirten Museylini, ihraç mallarının daha önce kara yolu üzerinden Libya'ya gönderildiğini, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı önlemler sebebiyle sıkıntılar yaşanmasından dolayı deniz yolu hattını açmak durumunda kaldıklarını dile getirdi.
Safaks Liman Müdürü Enis Kemmun ise yaptığı açıklamada, 10 günde bir Trablus Limanı'na ticari sefer düzenleneceğini kaydetti.
Söz konusu yeni deniz yolu hattında ilk seferin bugün yapılacağı ifade edildi.
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