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New Jersey'de vaka sayısı 100 bini geçti

Koronavirüsün merkezi ABD'de, New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de, vaka sayısı 100 bini geçti. Eyalette bugün 3 bin 47 yeni vaka ve Kovid-19 bağlantılı 253 can kaybının rapor edildiği kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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NEW JERSEY'DE VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

ABD'de, yeni tip (Kovid-19) salgınından New York'tan sonra en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de, vaka sayısı 100 bini geçti.

New Jersey Valisi Phillip Murphy, güncel rakamları verdiği basın toplantısında, New Jersey'de dün vaka sayısının 102 bin 106'ya, can kaybının da 5 bin 617'ye ulaştığını belirtti.

Böylelikle New Jersey, ülkede New York'tan sonra 100 bin eşiğini geçen ikinci eyalet oldu.

Vali Murphy, öte yandan eyalet genelinde hastanede yatanların sayısında azalma olduğunu belirtirken, bazı bölgelerde ise virüsün hızla yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Murphy, "Özellikle eyaletin orta ve güney bölgelerinde, virüsün yayılmasını önlemede gerileme var, buna müsaade edemeyiz." ifadesini kullandı.

Eyalette bugün 3 bin 47 yeni vaka ve Kovid-19 bağlantılı 253 can kaybının rapor edildiği kaydedildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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