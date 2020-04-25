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Almanya Şansölyesi Merkel: Almanya'nın AB dönem başkanlığı planladığımızdan farklı geçecek

Son dakika haberi... Başbakanı Angela , yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı 1 Temmuz'da başlayacak Almanya'nın Avrupa Birliği () dönem başkanlığının planlandığından farklı geçeceğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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ALMANYA ŞANSÖLYESİ MERKEL: ALMANYA'NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI PLANLADIĞIMIZDAN FARKLI GEÇECEK

, haftalık video mesajında, Kovid-19'a karşı bir aşı bulunmadığı sürece bu salgınla yaşamak zorunda kalınacağını yineledi.

'nın dönem başkanlığında salgınla mücadelenin önemli yer alacağını vurgulayan Angela Merkel, "Bu da Almanya'nın AB dönem başkanlığının planladığımızdan farklı geçeceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Merkel, ülkesinin dönem başkanlığı süresince Avrupa'daki ekonominin güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılmasının yanında iklim ve çevre konularının da ele alınacağını belirtti

Sağlık konularıyla birlikte iklim konularının da gündemde olacağını belirten Almanya Başbakanı Merkel, ayrıca finansal işlemler vergisinin de konuşulacak konular arasında olacağını kaydetti.

Merkel, Kovid-19 salgınından AB'deki tüm ülkelerin etkilendiğine işaret ederek, " ve gibi bazı ülkeler çok daha fazla etkilendi. Bu konuda ortak cevaplar bulmamız lazım. Avrupa böyle bir durumda normal zamanlardan daha önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Hırvatistan'dan devralacak olan Almanya, bu görevi 31 Aralık 2020'ye kadar sürdürecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs ile uzun süre yaşamak zorunda olacağız ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL: KORONAVİRÜS İLE UZUN SÜRE YAŞAMAK ZORUNDA OLACAĞIZ

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