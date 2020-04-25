Almanya Şansölyesi Merkel: Almanya'nın AB dönem başkanlığı planladığımızdan farklı geçecek
Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı 1 Temmuz'da başlayacak Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının planlandığından farklı geçeceğini söyledi.
Merkel, haftalık video mesajında, Kovid-19'a karşı bir aşı bulunmadığı sürece bu salgınla yaşamak zorunda kalınacağını yineledi.
Almanya'nın AB dönem başkanlığında salgınla mücadelenin önemli yer alacağını vurgulayan Angela Merkel, "Bu da Almanya'nın AB dönem başkanlığının planladığımızdan farklı geçeceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
Merkel, ülkesinin dönem başkanlığı süresince Avrupa'daki ekonominin güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılmasının yanında iklim ve çevre konularının da ele alınacağını belirtti
Sağlık konularıyla birlikte iklim konularının da gündemde olacağını belirten Almanya Başbakanı Merkel, ayrıca finansal işlemler vergisinin de konuşulacak konular arasında olacağını kaydetti.
Merkel, Kovid-19 salgınından AB'deki tüm ülkelerin etkilendiğine işaret ederek, "İspanya ve İtalya gibi bazı ülkeler çok daha fazla etkilendi. Bu konuda ortak cevaplar bulmamız lazım. Avrupa böyle bir durumda normal zamanlardan daha önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Hırvatistan'dan devralacak olan Almanya, bu görevi 31 Aralık 2020'ye kadar sürdürecek.
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