24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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DÜNYA GENELİNDEKİ VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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