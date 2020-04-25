25 Nisan 2020, Cumartesi
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Tunus ve Libya'da Kovid-19 vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Tunus'ta 922'ye, Libya'da 61'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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İKİ ÜLKEDE ŞOKTA! VAKA SAYILARI ARTTIYOR

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 922'ye yükseldiği belirtildi.

Yeni can kaybının yaşanmadığının aktarıldığı açıklamada, 20 kişinin durumunun kritik olduğu, şu ana kadar 194 kişinin iyileştiği bilgisi yer aldı.

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 38 olarak açıklanmıştı.

LİBYA

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi de ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 61'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 hastanın da iyileştiği kaydedildi.

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