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Sosyal medyayı salladı! Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kamerada

Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yapacağı sırada maskesini takmakta zorlandı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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GÜNEY AFRİKA DEVLET BAŞKANI'NIN MASKE İLE İMTİHANI KAMERADA

Küresel tehdit haline gelen salgını nedeniyle 26 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan 'nın Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın maske imtihanı ülkede gündem oldu.

Sosyal medyayı salladı! Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kamerada SOSYAL MEDYAYI SALLADI! GÜNEY AFRİKA DEVLET BAŞKANI'NIN MASKE İLE İMTİHANI KAMERADA

ZOR ANLAR YAŞADI

Ramaphosa, koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için kameranın karşısına geçti. Konuşmasına başlamadan önce maskesini bir türlü takamayan Devlet Başkanı Ramaphosa zor anlar yaşadı. Dakikalarca maske takmak için uğraşan Ramaphosa'ın o anları sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Güney Afrika'da şu ana kadar 3 bin 953 vaka bildirilirken, ölenlerin sayısı 75?e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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