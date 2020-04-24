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Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro da ülkedeki durumun epidemiyolojik olarak iyileşme gösterdiğini kaydetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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İTALYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 25 BİN 969
Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü belirtilerek, vaka sayısının 106 bin 527'ye düştüğü bildirildi.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşanların sayısının toplam 192 bin 994 olduğu, iyileşenlerin sayısının da bugün 2 bin 992 artışla 60 bin 498'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 420 artarak, 25 bin 969'a yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğü bildirilen açıklamada, 2 bin 267 olan yoğun bakım hasta sayısının bugün 2 bin 173'e gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 642 bin 356 test yapıldığı bilgisi verildi.

"EĞRİ EĞİLDİ"

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Eğri eğildi. Geleceğe artık güvenle ama aynı zamanda dikkatle bakabiliriz." dedi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro da ülkedeki durumun epidemiyolojik olarak iyileşme gösterdiğini kaydetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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