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Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 49.963’e çıktı

Son dakika haberi... 'de corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963’e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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ABD'DE KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 49.963’E ÇIKTI
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen , salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 548 artışla 869 bin 172'ye çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı ise 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e ulaştı.

ABD'yi 219 bin 764 vakayla İspanya, 189 bin 973 vakayla İtalya ve 159 bin 495 vakayla Fransa takip ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs Covid-19 tedavisinde umutları kıran haber DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİNDE UMUTLARI KIRAN HABER

NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken, onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 684 bin 300 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 984 hasta da iyileşti.

Ülke genelindeki hastanelerde 123 bin 981 kişinin de Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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