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Hafter Libya'nın başkentine roketli saldırı düzenledi

’da ’e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus’a düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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HAFTER LİBYA'NIN BAŞKENTİNE SALDIRDI

'da 'e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus'a düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus'a roketli saldırı düzenlerken, yapılan saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, saldırı hakkında yaptığı açıklamada Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Ayn Zara bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine roketli saldırı gerçekleştirdiğini aktarırken, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Ocak ayından bu yana Trablus'ta gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yüzlerce sivil hayatını kaybederken, yüzlercesi ise yaralandı.

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