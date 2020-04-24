24 Nisan 2020, Cuma
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Son dakika: Azerbaycan'dan önemli koronavirüs (Covid-19) kararı

Son dakika haberine göre; 'da yeni tip korona virüsle () mücadele kapsamında getirilen karantina şartları 27 Nisan'dan itibaren yumuşatılıyor. İşte Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Operasyon Karargahı tarafından alınan kararlar.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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AZERBAYCAN'DAN ÖNEMLİ KORONAVİRÜS KARARI
Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 190 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona salgınında ülkeler alınan tedbirleri hafifletmeye başladı. Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirinden kademeli çıkış planı uygulanacağı bildirildi.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Açıklamada, 27 Nisan'dan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildiği belirtildi. Özel ders veren kurumlar, kitap, gazete, kırtasiye, fotoğraf stüdyoları, dairelerde temizlik hizmetleri, kozmetik ve parfüm satışı, kıyafet satışı, ayakkabı ve deri eşya satışı, altın ve diğer süs eşyaların satışı, elektronik cihazların ve ev aletlerinin satışı ve tamiri, mobilya, araba satışı, çiçek ve bitki ürünlerinin satışı, tarım makineleri, yedek parça ve ekipman satışı, gübre ve zirai kimyasal ürünlerin satışı gibi alanlarda faaliyet gösteren mağaza ve kuruluşların yeniden çalışmasına izin verilecek. Açıklamada, alışveriş merkezilerinin ise kapalı kalacağı vurgulandı.

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Ayrıca, Azerbaycan'da vatandaşlık hizmetlerinin tek noktadan verildiği Azerbaycan Hizmet ve Değerlendirme Ağı (ASAN) merkezlerinde vatandaşların kabulü, ASAN mobil uygulaması, web sitesi ve çağrı merkezleri aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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