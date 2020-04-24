Son dakika: Azerbaycan'dan önemli koronavirüs (Covid-19) kararı
Son dakika haberine göre; Azerbaycan'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen karantina şartları 27 Nisan'dan itibaren yumuşatılıyor. İşte Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından alınan kararlar.
İŞTE ALINAN KARARLAR
Açıklamada, 27 Nisan'dan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildiği belirtildi. Özel ders veren kurumlar, kitap, gazete, kırtasiye, fotoğraf stüdyoları, dairelerde temizlik hizmetleri, kozmetik ve parfüm satışı, kıyafet satışı, ayakkabı ve deri eşya satışı, altın ve diğer süs eşyaların satışı, elektronik cihazların ve ev aletlerinin satışı ve tamiri, mobilya, araba satışı, çiçek ve bitki ürünlerinin satışı, tarım makineleri, yedek parça ve ekipman satışı, gübre ve zirai kimyasal ürünlerin satışı gibi alanlarda faaliyet gösteren mağaza ve kuruluşların yeniden çalışmasına izin verilecek. Açıklamada, alışveriş merkezilerinin ise kapalı kalacağı vurgulandı.
Ayrıca, Azerbaycan'da vatandaşlık hizmetlerinin tek noktadan verildiği Azerbaycan Hizmet ve Değerlendirme Ağı (ASAN) merkezlerinde vatandaşların kabulü, ASAN mobil uygulaması, web sitesi ve çağrı merkezleri aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek.
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