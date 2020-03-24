Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flaş Koronavirüs (Covid-19) açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önleyici tedbirler sayesinde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili durumu bugüne kadar kontrol altında tutuklarını söyledi. Ayrıca Aliyev, "En başından beri bu konuya ciddi önem veriyoruz. Hatta bu hastalık bizden uzakta olduğu zaman hazırlıklara başlamıştık" mesajını verdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkelerin büyük şehirlerinde bile pandeminin çok feci sonuçlar doğurduğunu, bazı ülkelerde her gün 500-600 insanın vefat ettiğini belirtti.
Bu durumun, gelişmiş ülkelerin bile kendilerini tam sigortalayamadığını ortaya koyduğunu ifade eden Aliyev, "Kabul ettiğimiz net kararlar bugün durumu kontrol altında tutmamıza olanak sağlıyor. En başından beri bu konuya ciddi önem veriyoruz. Hatta bu hastalık bizden uzakta olduğu zaman hazırlıklara başlamıştık." dedi.
Aliyev, kararlarını, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerine ve bugün pandeminin geniş yayıldığı ülkelerin olumsuz deneyimine dayanarak aldıklarını belirterek, "Biz o yanlışları tekrarlamamalıyız ve tekrarlamıyoruz. Tüm kara sınırlarımız derhal kapandı. Aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımız tahliyesi için adımlar atılıyor. Bugüne kadar 10 bin Azerbaycan vatandaşı vatana geri getirildi. Uçuşlar çok aşağı düzeye indi, bu da önleyici tedbirlerin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
Aliyev, tıbbi malzeme almanın dünyada bir soruna dönüştüğünü belirterek, zamanında laboratuvar malzemesi ve test kitleri alarak daha büyük olanaklara sahip olduklarını kaydetti.
Eğitim kurumlarının uzun zamandır kapalı olduğunu, kafe ve lokantaların çalışma saatlerinin kısıtlandığını hatırlatan Aliyev, büyük kahramanlık gösteren, kendi hayatlarını riske atarak görevlerini şerefle yerine getiren Azerbaycanlı doktorlara teşekkürlerini iletti.
"DEVLET ELİNDEN GELENİ YAPIYOR VE YAPACAKTIR"
Özellikle yaşlıların korunması gerektiğine dikkat çeken Aliyev, yalnız yaşayan yaşlılara devlet tarafından destek verileceğini bildirdi.
İlham Aliyev, "Bugüne kadar yapılan tüm işlerin zamanında ve doğru atılmış adımlar olduğunu düşünüyorum. Devlet elinden geleni yapıyor ve yapacaktır. Ancak bu feci hastalıkla mücadelede, çok şey vatandaşlara bağlı. Vatandaşları yeni kurallara, karantina rejimine uymaya ve bu konuyu ciddiye almaya çağırıyorum" diye konuştu.
Hem devlet kurumu ve şirketlerin hem de vatandaşların yeni kurulan Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonuna bağışta bulunarak dayanışma sergilediğini söyleyen Aliyev, fondaki meblağın artık 60 milyon manata ulaştığını bildirerek katkıda bulunanlara teşekkür etti.
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