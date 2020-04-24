ABD Temsilciler Meclisi 484 milyar dolarlık Kovid-19 ek bütçesine onay
Dünya genelinde en çok vaka sayısı ve ölümün yaşandığı ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etti.
Salı günü ABD Senatosunda onaylanan söz konusu yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.
Tasarı, 5 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 388 vekilin "evet" oyu ile geçerken, oylamada 1 vekil "çekimser" oy kullandı.
Oylamada "hayır" oyu veren 4 Cumhuriyetçi vekil ve Demokrat Vekil Alexandria Ocasio-Cortez, ek destek paketlerinin federal bütçe açığına olumsuz etkisini gerekçe gösterdi.
Başkan Donald Trump'ın masasına gidecek olan tasarının, en kısa sürede imzalanması bekleniyor.
Salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken vatandaşlara 310 milyar dolar ayrılacağı belirtilen tasarıda, ek bütçe talepleriyle yerel bankalar için 60 milyar dolar, hastaneler için 75 milyar dolar ve acil afet kredisi için 60 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.
Ayrıca tasarıda Kovid-19 virüsüne karşı daha fazla test uygulanması ve enfeksiyon kontrolü için 25 milyar dolar ekstra ödenek ayrılması isteniyor.
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