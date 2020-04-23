Son dakika: İspanya'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 440 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi...İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı.
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