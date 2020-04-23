ABD'deki bakımevlerinde 10 binden fazla kişi koronavirüsten öldü
ABD'nin koronavirüse karşı yaşlıları ölüme terk etmesinin ardından bakımevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. ABD'deki yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti.
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti.
Kovid-19 salgınıyla yaklaşık 47 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de bakımevlerinde kalan yaşlıların, ölüm oranlarının beşte birinden fazlasını oluşturması dikkatlerden kaçmadı.
Associated Press'in yaptığı araştırmaya göre, virüs salgınında bakımevlerinde kalan yaklaşık 10 bin 217 yaşlı, yaşamını yitirdi ve bu ölümlerin üçte biri New York'ta yaşandı.
ÖLÜMLERİN NEDENİ TEST YETERSİZLİĞİ
Ne federal hükümet ne de yerel yönetimler, yaşlı bakımevlerinde testi zorunlu hale getirirken birçok uzman, ölüm oranlarının bu kadar fazla olmasını test yetersizliğine bağlıyor.
ABD'deki bakımevleri üzerine çalışan Chris Laxton, "ABD'deki yaşlı bakımevlerinin üçte birinin hala test kitlerine kolay ulaşımı yok ve bu kuruluşlar, kaynaklara ulaşmak için uzun süre mücadele etmek zorunda." dedi.
"ARTIK VİRÜSLE ASIL SAVAŞ HASTANELERDE DEĞİL BAKIMEVLERİNDE VERİLİYOR"
ABD'deki uzun süreli bakımevlerini temsil eden Amerikan Sağlık Hizmetleri Birliği Başkanı Mark Parkinson ise "Yaşlı bakımevlerindeki çalışan ve yaşlıların çok azı test edildi. Çünkü federal hükümet ve eyalet yönetimleri, yaşlı bakımevlerini öncelikli olarak görmüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Parkinson, ABD'de sanki tek mücadelenin hastanede verildiği gibi bir algı olduğuna işaret ederek, "İçimizde ihmal edilmiş hissi var. Artık virüsle asıl savaş hastanelerde değil, yaşlı bakımevlerinde veriliyor." ifadesini kullandı.
EN ÇOK ÖLÜM BROOKLYN'DEKİ BAKIMEVİNDE
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde en çok ölüm ise 55 kişiyle New York'un Brooklyn bölgesindeki bir bakımevinde yaşandı. Burada incelemede bulunan uzmanlar, çalışan ve yaşlıların düzenli test sürecinden geçmediğini kaydetti.
Virginia eyaletinin Ricmond kentindeki bir yaşlı bakımevinde 49 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu bakımevinin direktörü ise yaptığı açıklamada, test gereçlerinin yetersizliği ve bürokratik engeller nedeniyle bakımevinde kalanların test sürecinin 2 hafta geciktiğini belirtti.
ABD'de ilk Kovid-19 salgını, Washington eyaletindeki bir bakımevinde ortaya çıkmış ve burada 43 kişi yaşamını kaybetmişti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke genelindeki 15 bin 600 bakımevinde 1,3 milyon kişi kalıyor.
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