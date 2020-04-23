İran'dan ABD'ye net mesaj: Gemilerini vuracağız
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Basra Körfezi'nde İran'a ait sivil ya da askeri deniz araçlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ABD'ye ait savaş gemilerinin vurulması emrini verdi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre Selami, mülkiyeti hakkında İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ihtilaf yaşanan Basra Körfezi'ndeki adaları ziyaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Basra Körfezi ve çevresindeki ABD donanmasına ait gemilerin taciz edilmesi halinde İran güçlerine ait hücumbotlarının vurulması" yönündeki talimatını değerlendiren Selami, İran'ın ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere kararlı ve etkili şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.
Selami, "Biz de denizdeki askeri birimlerimize, İran'ın sivil ya da askeri gemilerinin güvenliğinin tehdit edilmesi halinde terörist ABD ordusunun gemilerini vurma emri verdik." dedi.
Basra Körfezi'nin güvenliğinin İran için stratejik önemde olduğunu belirten Selami, geçen hafta İran ile ABD güçlerinin Basra Körfezi'nde karşı karşıya geldiği olayla ilgili ise şunları söyledi:
"Geçen haftaki olayda denizdeki ABD askeri birimlerinde operasyonel karışıklık ve düzensizlik gözlemledik. ABD gemileri tehlikeli davranışlarıyla lojistik gemilerimizi rahatsız ettiler."
BASRA KÖRFEZİ'NDE İRAN-ABD GERGİNLİĞİ
ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini açıklamıştı.
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, 17 Nisan'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de ABD donanmasına ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde devriye görevindeki İran güçlerini engelleme girişiminde bulunduğunu belirterek, bunun ardından ABD savaş gemilerinin uyarıldığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump ise dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasına, İran güçleri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.
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