23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak'ta koronavirüs nedeniyle 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı

'ta koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında cezaevlerinde bulunan 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı. tarafından alınan karara göre ülkede süresince 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
ABONE OL
IRAK'TA 20 BİN MAHKUM SERBEST BIRAKILDI!

Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgınına karşı oluşturulan 'nın kararı ve Yüksek Yargı'nın talimatı doğrultusunda şu ana kadar cezaevlerinde bulunan 20 bin 40 mahkum serbest bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

VAKA SAYISI 1631

Sağlık ve 'nın dünkü açıklamasında, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e vaka sayısının ise 1631'e ulaştığı bildirilmişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Kriz Masası tarafından alınan karara göre ülkede süresince 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İZİNLİ OLACAK YERLER!

Sokağa çıkma yasağı bulunmayan saatlerde, sağlık kurallarına bağlı kalmak kaydıyla iş yerleri, fabrika ve atölyelerin açılmasına izin verilecek.

Eğitim kurumları, ibadethaneler, kahvehaneler, spor sahaları, alışveriş merkezleri ve düğün salonları ise kapalı kalmaya devam edecek. Her türlü toplu oturum ve taziye merasimlerine yönelik yasak da sürecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA