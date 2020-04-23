23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran'dan ABD'ye haritalı gönderme! 11 bin kilometre...

İran'dan ABD'ye haritalı gönderme! 11 bin kilometre...

ile arasında 'nde yaşanan hücum bot krizi derinleşiyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD güçlerinin evlerinden 11 bin kilometre uzakta bir işi yok. Kendileri, bizi Basra Körfezi kıyılarımızda kışkırtıyor” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
ABONE OL
İRAN'DAN ABD'YE HARİTALI GÖNDERME! 11 BİN KİLOMETRE...

- arasında 'nde yaşanan hücum bot tartışması tansiyonu yükseltti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Zarif, ABD Başkanı 'a ABD ordusunda ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) vakalarıyla ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek, "ABD ordusunda 5 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Donald Trump, onlarla ilgilenmeli, Saddam'ın teröristlerinin tehditleriyle değil. Ayrıca, ABD güçlerinin evlerinden 11 bin kilometre uzakta bir işi yok. Kendileri, bizi Basra Körfezi kıyılarımızda kışkırtıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'YE BASRA KÖRFEZİ HARİTASIYLA GÖNDERME

Zarif, ABD'nin Basra Körfezi'ne uzaklığını gösteren bir harita paylaşarak söz konusu mesajı yayınladı. Zarif'in paylaştığı fotoğrafta, "Bu sayıları hatırlayın. Basra Körfezi'nin ABD kıyılarına uzaklığı; 11 bin kilometre, İran kıyılarına uzaklığı; sıfır kilometre" ifadeleri yer aldı.

TRUMP ORDUYA VUR EMRİ VERMİŞTİ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerikan gemilerini açık denizlerde "taciz eden herhangi bir İran hücumbotunun" Amerikan donanmasınca vurulması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Son dakika: Donald Trump'tan İran'ı vurun talimatı SON DAKİKA: DONALD TRUMP'TAN "İRAN'I VURUN" TALİMATI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA