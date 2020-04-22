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Son dakika: Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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RUSYA'DAN REKOR DÖVİZ HAMLESİ

Son dakika haberne göre; , düşen fiyatları nedeniyle baskı altında olan Rus rublesini desteklemek için rekor düzeyde sattı.

verilerine göre, banka, rubleyi desteklemek amacıyla 20 Nisan'da 16,8 milyar ruble (yaklaşık 222 milyon dolar) değerinde satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu miktar, bahar döneminde bankanın döviz satımına başladığı 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen en yüksek hacimli döviz satışı olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 18,90 seviyesinden işlem görüyor.

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